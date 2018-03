LA RICETTA DEL GIORNO. Il nome deriva dalla loro forma sferica somigliante ad una piccola arancia. E’ una pietanza che accontenta tutti sia grandi che piccoli buongustai.

200 gr. carne di manzo tritata

500 gr. passata di pomodoro

500 gr. riso

4 uova, 1 mozzarella media,

100 gr. piselli

Pane grattugiato q.b.

Sale e pepe





Rosolare la carne macinata con olio + aglio, poi unire la passata di pomodoro, cuocere 10’. Lessare il riso al dente in abbondante acqua salata. Mettere i piselli in acqua fredda salata e fare bollire. Scolare il riso e versarlo in una ciotola. Condirlo con 3 uova + 2 cucchiai di sugo, evitando di mettere dentro il macinato + pepe. Il riso deve risultare leggermente rosato. Quando è freddo prenderne una grossa manciata alla volta, mettere nella parte centrale un cucchiaino di macinato, qualche cubetto di mozzarella, qualche pisello. Aggiungere altro riso per formare la seconda metà dell'arancino e stringere molto forte. Passare l'arancino prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Friggere in olio profondo fino a formare una crosticina dorata. Colare su carta assorbente e servire caldi.





N.B.: friggere in olio profondo vuol dire che l’olio deve coprire completamente ciò che andremo a friggere.



Buon appetito, Nellina