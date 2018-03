Giardiniera per ogni stagione

LA RICETTA DEL GIORNO. Gusto delicato e stuzzicante non è da paragonare a quella in commercio. Alcune verdure le troviamo tutto l’anno altre variano di stagione in stagione come carciofi, piselli, asparagi, cipolline, fagiolini, cavolfiori, zucchine, peperoni ecc.

Abbiamo, comunque, per ogni stagione un’ampia scelta di ingredienti diversi. Ingredienti:

1 cavolfiore

1 finocchio

1 sedano

4 carote

2 zucchine

2 pomodori verdi

1 peperone rosso

1 peperone giallo

1 pera tenace

1 mela verde

Aceto, pepe in grani, 1 cucchiaino zucchero, sale.

Lavare accuratamente tutte le verdure e tagliare le carote a rondelle, il cavolfiore a ciocche piccole, il finocchio a fettine, la pera e la mela a spicchi ed il resto a tocchetti non troppo piccoli. Mettere sul fuoco una pentola di acciaio con acqua ed aceto ricordando che la quantità di acqua deve essere il doppio di quella dell’aceto (es. 1 litro acqua + mezzo litro aceto), una manciata di sale, pepe e zucchero. Appena inizia il bollore versare le verdure e calcolare 10’ di cottura. Scolare e lasciare raffreddare. Condire con olio e servire come contorno a pietanze di carne o di pesce.

Si può conservare, senza condire, in frigorifero anche per una settimana.



Buon appetito, Nellina *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***