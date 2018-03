Cuoricini al peperoncino, l'amore diventa piccante

LA RICETTA DEL GIORNO. Per un San Valentino piccante. Un bocconcino che si trasforma in una tentazione alla quale difficilmente si potrà rinunciare. Uno tira l’altro. Provare per credere.

230 gr. cioccolato fondente

200 gr. panna fresca montata

2 cucchiai di zucchero a velo

1/2 cucchiaino di peperoncino piccante in polvere

2 cucchiai di rum o strega

Montare poco la panna fresca e zuccherarla (se preferite usare panna vegetale, ma ve lo sconsiglio, ricordate che è già zuccherata). Girando sempre con le fruste unire il cioccolato sciolto a bagnomaria, il peperoncino ed il liquore. Rivestire una piccola pirofila con pellicola e versare il composto, livellare lasciandolo alto 2 cm. e porre in frigo per una notte o per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo capovolgere su di un vassoio, togliere la pellicola e con la formina ricavare tanti cuoricini. Volendo potreste scrivere su ogni cuoricino le vostre iniziali con una semplice siringa da iniezione, naturalmente senza ago, piena di cioccolato bianco sciolto precedentemente a bagnomaria. Tenere in frigo fino al momento di servire accompagnati da cialde o amaretti e tanto amore...



Buon appetito, Nellina

