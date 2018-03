Alici capperi e pomodorini

LA RICETTA DEL GIORNO. Dal mare alla tavola.Ecco un piatto semplice, sbrigativo nella preparazione e veloce nella cottura.

Per 4 persone

800 gr. alici freschissime

10 pomodorini pachino

50 gr. capperi sotto sale

2 spicchi aglio, prezzemolo,

origano, sale, pepe, olio extv,

aceto



Pulire le alici eliminando testa e visceri. Lavare accuratamente in acqua fredda e lasciare colare. Se si ha tempo e voglia si possono anche aprire a libro togliendo ad ognuna la lisca centrale.

In una padella antiaderente capiente mettere sul fondo le alici, sopra i pomodorini spezzettati, i capperi, l’aglio tritato, il prezzemolo e un pizzico di origano. Salare, pepare, irrorare con olio ed una spruzzata di aceto. Mettere la padella sul fuoco e cuocere con un coperchio per circa 10’. Servire subito.



Buon appetito, Nellina