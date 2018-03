Zucchine croccanti

LA RICETTA DEL GIORNO. Vi piacerà mangiandole sentirle croccanti e sfiziose. Si servono su bruschette come antipasto oppure come contorno a carne o pesce.

ingredienti: 1 kg. zucchine

1/4 litro aceto

sale

aglio, menta

origano e peperoncino

olio extv.



Lavare e tagliare le zucchine a julienne. Trasferirle in un recipiente, mai di alluminio, e condire con sale ed aceto. Lasciare macerare per 12 ore poi strizzare bene e stendere ad asciugare su teli puliti al sole girandole ogni tanto. Rimettere le zucchine in una ciotola e condire con aglio, menta, origano, peperoncino ed olio. Mescolare accuratamente in modo da impregnarle bene ed invasare. Versare ancora olio fino a coprire completamente e facendo attenzione a fare uscire tutte le bolle d’aria. Chiudere ermeticamente e conservare al buio per un mese.



Buon appetito, Nellina