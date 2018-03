Albicocche liquorose

LA RICETTA DEL GIORNO. Facili? No facilissime! Buone? No buonissime! Preparatene un bel po’ perchè ogni barattolo che si apre in tavola si riporta in cucina vuotooooo!

Ingredienti:

Albicocche secche q.b.

Barattoli di vetro con coperchio.



Sciroppo:

1 l. acqua

750 gr. zucchero

4 chiodi di garofano

buccia di 1 arancia e di 1 limone

1 stecca di cannella

1 bustina di vaniglia

200 gr. alcool 90°

1 bicchierino di rum o cognac.

Mettere sul fuoco una pentola con acqua, zucchero, chiodi di garofano, cannella, buccia d’arancia e di limone. Fare bollire per 30’ poi lasciare raffreddare completamente. Unire allo sciroppo l’alcool ed il rum o cognac. Sistemare in barattoli di vetro, ben puliti, le albicocche e ricoprire completamente con lo sciroppo. Chiudere ermeticamente e conservare al buio per 40 giorni, se...ci riuscite!



Buon appetito, Nellina *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***