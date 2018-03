Gnocchi alla sorrentina

LA RICETTA DEL GIORNO. Un piatto tradizionale dal gusto tipico della cucina mediterranea.

Ingredienti per 4 persone

300 gr. patate bianche,

100 gr. farina,

sale.



Per il condimento :

1/2 kg. di pomodorini freschi pachino,

4 cucchiai di olio extravergine oliva,

250 gr. mozzarella aversana di bufala,

1 spicchio di aglio,

1 mazzetto di basilico,

sale,

parmigiano grattugiato o pecorino.



Lessare le patate e passarle con lo schiacciapatate quando sono ancora calde. Solo quando si sono raffreddate unire la farina ed un pizzico di sale. Impastare velocemente gli ingredienti. Con la pasta ottenuta fare dei grossi grissini da tagliare poi a tocchetti di un centimetro l'uno. Premendo delicatamente ogni tocchetto sui rebbi di una forchetta o sulla grattugia si otterranno degli gnocchi decorati. Si lessano in acqua bollente salata e si scolano appena vengono a galla.

Per la salsa mettere sul fuoco una padella larga antiaderente con olio e aglio. Appena l'aglio diventa dorato aggiungere i pomodorini tagliati a metà. Cuocere a fuoco moderato per 10' finchè i pomodori non saranno appassiti. Unire abbondante basilico e gli gnocchi appena scolati. Girare delicatamente e metterli in contenitori da forno monoporzioni.

Aggiungere la mozzarella a tocchetti e spolverare con parmigiano. Infornare a 180° per 10'.

Gustarli sognando il sole, il mare , la terra ed il profumo della Costiera!



Buon appetito, Nellina