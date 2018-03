Ananas e gamberetti

LA RICETTA DEL GIORNO. Un piatto fresco e semplice, non certo usuale, una certa tradizione lo vuole come portata d’ingresso del cenone di Capodanno e di Natale ma è così buono che…

Stupirete i vostri ospiti con questo ottimo antipasto da mangiare anche con gli occhi.

Ingredienti per 4 persone:

1 ananas grande o 2 piccoli maturi

200 gr. di gamberetti sgusciati in barattolo già pronti,

10 noci, 40 pistacchi, 2 cucchiai di maionese.

Facoltativo 1 cucchiaio di brandy.



Esecuzione

Tagliare l’ananas in senso verticale compreso il pennacchio in modo da ottenere due barchette. Svuotare le mezze calotte tenendo da parte la polpa che taglieremo a cubetti. In una ciotola mettere l’ananas, i gamberetti scolati dal liquido di conservazione e sciacquati, i gherigli di noci, i pistacchi sgusciati, la maionese. Amalgamare delicatamente il tutto e riempire le barchette di ananas tenute da parte, guarnire con qualche gamberetto e gheriglio. Antipasto natalizio ma anche estivo, fresco e gustoso. Facile da fare.

Volendo usare gamberetti freschi tuffarli in acqua bollente per 3’ poi sgusciare ed aggiungere freddi al composto, dopo averli fatti saltare in padella con poco burro.



Buon appetito, Nellina

*** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***