Rollè di pollo

LA RICETTA DEL GIORNO. Carne e verdura ecco un felice matrimonio per questo gradevole secondo.

Per 4 persone: 300gr. petto pollo a fette 500gr. spinaci freschi 3 uova 50gr. parmigiano gratt. 50 gr. burro 5 cucchiai olio extv. 2 salsicce fresche di maiale Aglio 1 bicchiere vino bianco secco.

Lavare e pulire gli spinaci. Gli spinaci non vanno lessati in acqua perché perderebbero gran parte delle sostanze in essi contenute ma messi sul fuoco in una padella capiente con una spolverata di sale. Chiudere con un coperchio e lasciarli cuocere con la loro acqua di vegetazione. Scolare e raffreddare. Battere le uova con il parmigiano e gli spinaci ben strizzati. In padella mettere 2 cucchiai di olio e fare con questo composto una frittata. Su di un foglio di pellicola preparare un letto con le fette di pollo mettendole una vicina all’altra, sopra disporre la frittata, sistemare sulla base inferiore le salsicce private della pelle. Sollevare la carta pellicola da un lato ed arrotolare formando una specie di salame, avvolgere intorno al rollè filo bianco o spago da cucina . In un tegame mettere insieme olio, aglio e rollè e lasciare rosolare da ogni parte. Continuare la cottura per 20’ aggiungendo di tanto in tanto il vino. Servire a fette con il suo sughetto.

Buon appetito, Nellina.

*** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***