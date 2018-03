Linguine al pesto di zucchine

LA RICETTA DEL GIORNO. Per preparare un piatto veloce il pesto a volte è la nostra salvezza, c’è sempre un vasetto in frigo pronto all’uso. Provate questo di zucchine il gusto è molto più delicato di quello classico e può essere preparato in anticipo.

Per 4 persone: 3 zucchine medie 2 spicchi aglio 30 foglie basilico 50gr.pecorino gratt. 30 gr. pinoli, o mandorle o nocciole Sale olio extv. q.b. Tagliare a cubetti le zucchine dopo averle lavate, salare e lasciare 30’ minuti in un colapasta a perdere l’acqua di vegetazione. Soffriggerle con 4 o 5 cucchiai di olio e 1 spicchio d’aglio, da eliminare a fine cottura. Secondo il tipo di frutta secca inserito il pesto assumerà un gusto diverso, scegliere quello che preferite. Nel bicchiere del minipimer mettere le zucchine con tutto l’olio di frittura, il basilico lavato ed asciugato, l’altro spicchio di aglio, pinoli, formaggio. Frullare il tutto versare la crema nella padella, riscaldarla ed aggiungervi la pasta lessata. Mescolare delicatamente unendo un po’ di acqua di cottura della pasta e servire con foglia di basilico e pinoli tostati. Buon appetito, Nellina. *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***