Tiramisù al "buon senso"

LA RICETTA DEL GIORNO. Tutti pazzi per questo dolce ma per gustarlo in tutta tranquillità senza rischi ecco il mio suggerimento per dare qualcosa di sicuro e genuino ai nostri cari.

Ingredienti: 1 pacco savoiardi 8 tuorli 250 gr. zucchero 250 ml latte 250 ml panna stecca vaniglia. ½ bicchiere di marsala 250 gr. mascarpone 1 macchinetta di caffè da 6 tazze Con i tempi che corrono fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Questo dolce prevede uova crude e purtroppo i casi di salmonella sono in aumento quindi è nostro dovere difenderci con un po’ di buon senso. Il mascarpone lo aggiungeremo non al composto di uova crude montate con lo zucchero ma ad una delicata crema inglese. In questo modo le uova cuocendo si sterilizzano senza arrecare danni alla nostra salute ed il gusto del dolce rimane identico a quello tradizionale. In un pentolino frullare uova e zucchero, unire il latte, la panna ed i semini contenuti nella stecca di vaniglia. Mettere sul fuoco e cuocere lentamente senza fare mai bollire. Appena il cucchiaio rimane velato di crema togliere dal fuoco. Quando la crema è fredda incorporare a cucchiaiate il mascarpone mescolando delicatamente. In un vassoio da portata fare strati di savoiardi imbevuti prima nel caffè (amaro o poco zuccherato secondo i gusti) a cui è stato aggiunto il marsala e strati di crema al mascarpone fino ad esaurimento degli ingredienti. Spolverare la superficie con cacao amaro e tenere in frigo per qualche ora prima di servire. Buon appetito, Nellina. *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***