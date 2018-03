Arista alla crema di tonno

LA RICETTA DEL GIORNO. Quando si è in tanti a tavola questo è il piatto freddo da tenere presente, si può preparare anche il giorno prima.

Per 4 persone: 1 kg arista di maiale 4 cucchiai olio extv 50 burro Rosmarino 1 bicchiere di vino bianco Salsa 200 gr. Philadelphia classico (o maionese) 160gr. tonno sott’olio extv 1 manciata capperi sotto sale 50gr. cetriolini all’aceto.

Si consiglia di preparare la carne il giorno prima o al mattino per la sera così sarà più facile affettarla. Legare intorno alla carne con uno spago i rametti di rosmarino. Cospargere sale e pepe. In un tegame che possa poi andare in forno, mettere olio, burro e carne. Fare sigillare i pori dell’arista rosolando a fuoco vivace ogni lato, gli umori resteranno imprigionati al suo interno ed otterremo carne succosa e non stopposa. Trasferire la pentola in forno e lasciare cuocere 1 ora circa girando la carne di tanto in tanto ed irrorandola con il grasso di cottura. Sfornare e coprire con carta stagnola. Quando si sarà raffreddata completamente affettare sottilmente. Contrariamente alla classica salsa tonnata che prevede la maionese vi consiglio questa crema di tonno di gusto più gentile e delicato preparata con la Philadelphia. Frullare tonno, capperi e cetrilini, alla fine unire la Philadelphia e qualche cucchiaio di sugo dell’arrosto. Cospargere la crema sulle fette di arista e guarnire con capperi dissalati.

Buon appetito, Nellina.