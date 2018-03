LA RICETTA DEL GIORNO. Sono dolcetti tipici della Croazia, chi è stato in vacanza lì certamente li ha assaggiati. Ottimi nella loro semplicità, piacciono tanto ai bambini.

Durante o dopo le feste natalizie potrebbe essere un’idea italianizzare questi dolcetti riciclando gli avanzi di pandoro.

Ingredienti: 5 uova 200 gr. farina 200 gr. zucchero ½ bicchiere olio semi di arachide 1 bustina lievito per dolci 1 bustina di vanillina 500gr. cioccolato fondente 500gr. panna fresca liquida 500gr. farina di cocco Per decorare Confettini colorati Granella di nocciole

Per ottenere un ottimo risultato è preferibile preparare il panettone con un giorno di anticipo perché deve essere sezionato quando è completamente freddo.

Montare con una frusta tuorli e zucchero fino a diventare molto gonfi. Miscelare la farina con il lievito e la bustina di vanillina ed aggiungerla al composto un po’ per volta. Montare a parte gli albumi con un pizzico di sale ed amalgamarli a cucchiaiate all’impasto. Rivestire una teglia rettangolare con carta forno e riempire con il preparato. Infornare in forno preriscaldato a 200° per 20’. Per controllare che sia ben cotto all’interno inserire uno spiedino e se ne fuoriesce asciutto il panettone è pronto. Spegnere il forno e prima di sfornare lasciare per qualche minuto lo sportello semiaperto, resterà gonfio senza abbassarsi. Quando sarà freddo sezionare a quadratini o rettangoli il dolce. A bagnomaria fare sciogliere il cioccolato con la panna, infilzare con uno spiedino un pezzetto di dolce ed immergerlo prima nel cioccolato fuso poi nella farina di cocco rivestendolo completamente, procedere così per tutti gli altri. Man mano riporli in un vassoio da portata e quando l’operazione è terminata mettere in frigo. I dolcetti si presenteranno avvolti in una sfoglia croccante esternamente ma morbidi all’interno. Dopo averli passati nel cioccolato oltre a rivestirli di farina di cocco si possono passare nella granella di nocciole o mandorle, codette di cioccolato o confettini colorati.

Buon appetito, Nellina.