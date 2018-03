Sformato di prosciutto

LA RICETTA DEL GIORNO. Piatto ricco e sostanzioso, consigliato per un giorno di festa.

Per 4 persone: 350gr. tagliatelle all’uovo 500gr. asparagi 50 gr. burro 200gr. prosciutto cotto ½ litro besciamella (50 gr. burro + 50 gr. farina 00 + ½ litro latte) 150gr. gorgonzola dolce 10 sottilette 100gr. parmigiano gratt.

Ungere una tortiera per ciambella con olio o burro e rivestirla con le fette di prosciutto lasciando mezza fetta fuoriuscire dal bordo. Lavare e lessare gli asparagi. Scolarli, spezzettarli e soffriggerli in padella con il burro. Preparare la besciamella, subito dopo averla tolta dal fuoco aggiungere il gorgonzola, amalgamare per farlo sciogliere. Lessare le tagliatelle molto al dente condirle con gli asparagi, la besciamella ed il parmigiano. Versare metà composto nella teglia, stendere uno strato di sottilette e ricoprire con la parte restante. Chiudere il tutto rimboccando le fette di prosciutto. Inf. 180° per 20’. Capovolgere lo sformato sul piatto da portata e servire.

Buon appetito, Nellina.