Gatto' (gateau) di patate

Piatto unico e sostanzioso. Buono anche il giorno dopo se.....avanza!

Ingredienti per 4 persone:



1 kg. patate lessate

4 uova, 1 scamorza affum, 50 burro, 50 gr. mortadella, 50 gr. salame, 50 gr. prosciutto cotto, 50 gr. parmigiano o pecorino gratt., pepe, prezzemolo, Besciamella: 1/2 litro di latte+ 50 gr. burro +50 gr. farina.



Esecuzione



Schiacciare le patate, quando sono ancora calde, dopo averle lessate in acqua salata. Unire le uova, burro, salumi a tocchetti, formaggio gratt. prezzemolo e scamorza a pezzetti. Preparare la besciamella facendo sciogliere in un pentolino il burro, unire la farina e poco per volta il latte girando sempre per non fare grumi.



Amalgamarla al composto.

Imburrare e cospargere con pan grattato una pirofila da forno, mettere dentro il composto, livellarlo e cospargere parmigiano, pane grattugiato e tocchetti di burro. Infornare a 180° per 20’. Servire caldo o freddo con contorno di insalata.



buon appetito, Nellina