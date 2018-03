SPAGHETTI ALLA PUTTANESCA

Piatto semplice e facile da realizzare, anche poco tempo prima di mettersi a tavola.







Ingredienti



Per 4 persone:

350 gr, spaghetti;

500 gr. pomodori pelati;

100 gr. olive nere e bianche;

3 acciughe salate, una manciata di capperi, aglio, peperoncino, prezzemolo.

Esecuzione



In una padella soffriggere l’aglio con olio e peperoncino. Togliere momentaneamente dal fuoco ed unire acciughe, olive snocciolate, capperi. In questo modo le acciughe si spappolano emanando un buon profumo, lasciandole sul fuoco facilmente si sarebbero bruciate dando al sugo un gusto amaro. Rimettere sul fuoco ed aggiungere i pelati ed il prezzemolo. Continuare la cottura per 10’.



Gli spaghetti cotti al dente vanno versati nel sugo e spadellati per qualche minuto. Servire con aglio e prezzemolo tritati, se piace anche un pò di origano.

Viene un ottimo sugo anche mettendo a cuocere insieme tutti gli ingredienti.





Buon appetito, Nellina