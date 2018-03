Panini al latte

Ottimi per un bouffet farciti con salame e formaggio, prosciutto, tonno maionese e foglia insalata, frittatine varie, ricotta e melanzane.

INGREDIENTI



250 gr. farina 00

100 gr. latte

20 gr. lievito di birra

1 uovo cucchiaio di burro

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino sale







ESECUZIONE



Amalgamare la farina con il burro, l’uovo ed il latte in cui è stato sciolto il lievito + lo zucchero.Per ultimo unire il sale. Lavorare l’impasto per 10’ e lasciarlo lievitare per 2 ore.

Dopo questa prima lievitazione si preparano tante palline che metteremo in una teglia rivestita con carta forno oppure in pirottini di carta, lasciare lievitare una seconda volta per altre 2 ore.

Spennellare la superficie con uovo sbattuto.

Infornare in forno preriscaldato a 200° per 15’.







N.B. Nelle paste lievitate il sale va aggiunto sempre alla fine dell’impasto. Se messo insieme al lievito ammazza i fermenti vivi in esso contenuti compromettendone la lievitazione.



Buon appetito, Nellina