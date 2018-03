biscotti all'anice

LA RICETTA DEL GIORNO. Consigliati ad ogni età, da uno a cento anni. Poco calorici perchè senza grassi. Molto buoni da servire sia a colazione imbevuti nel latte o come dessert con liquori tipo ratafià o limoncello. Se ben biscottati si possono conservare per molti giorni in scatole di latta.

Ingredienti



5 uova

200 gr. farina

200 gr. zucchero

1 pizzico sale

buccia di limone grattugiata

1 bustina e 1/2 di lievito x dolci

10 gr. semi d’anice. Esecuzione



Montare i tuorli con lo zucchero finchè non diventino bianchi e spumosi. Da parte montare gli albumi a neve con il pizzico di sale. Unire gradatamente ai tuorli, lasciando sempre girare le fruste del frullatore, cucchiaiate di farina e bianchi montati alternandoli fino ad esaurimento degli ingredienti. Alla fine aggiungere la buccia di limone grattugiata, l’anice ed il lievito, frullare ancora il tutto poi versarlo in una teglia rettangolare rivestita di carta forno, bagnata e strizzata precedentemente. Inf. in forno già caldo a 180°. Dopo 10’ tirare fuori e tagliare la pasta a strisce e ricavare i biscotti lunghi 10 cm, poi infornare ancora 15’.



buon appetito, Nellina