Deliziamoci con la marmellata di castagne

Questo è il momento giusto per prepararla. La utilizzerete per il ripieno dei calzoncelli o del tronchetto di Natale, per coppe alla panna o per decorare torte.

Ingredienti



1 kg. marroni

700 gr. zucchero

1 bustina vaniglia

1 bicchierino di rum

Lavare bene le castagne e metterle in una pentola con acqua fredda a bollire per 15’. Estrarre la polpa e passarla al setaccio. Porre sul fuoco in un tegame lo zucchero + la vaniglia + 1 bicchiere d’acqua e fare bollire per 15’ poi unire la purea di marroni.



Cuocere a fuoco moderato girando continuamente finchè la marmellata non sarà liscia ed omogenea, ci vorranno al massimo 10’. Quando sarà quasi fredda unire il rum o un buon brandy. Conservare in barattoli di vetro ben lavati ed asciugati. Per una migliore conservazione si consiglia, una volta riempito il vasetto e prima di tappare, di mettere sulla marmellata un cucchiaio di zucchero o di brandy.



Buon appetito, Nellina