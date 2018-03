LA RICETTA DEL GIORNO. Il contorno più rinomato della cucina tradizionale toscana. Una ricetta semplice e veloce. Si chiamano fagioli all'uccelletto poichè vengono cucinati come gli uccelletti, quindi con erba salvia e condimento simile a quello usato per cucinare gli uccelli.

E' stato l'Artusi a dare questo appellativo ai fagioli cucinati in questa maniera.

Ingredienti per 4 persone



600 gr di fagioli toscanelli (o cannellini) già lessati

500 gr di pomodori freschi o pelati

1 spicchio d'aglio

2/3 foglie di salvia

olio extra vergine di oliva

sale e pepe





Procedimento





Fate rosolare delicatamente in un tegame, magari di terracotta, uno

spicchio d'aglio rigorosamente vestito, il rametto di salvia e l'olio

d'oliva.

Dopo due o tre minuti aggiungete i pomodori che avrete sbucciato e

privato dei semi.

Fate cuocere fino a che non otterrete una salsa piuttosto densa,

aggiungete allora i fagioli precedentemente lessati, salate e pepate a

piacere.

Proseguite la cottura per circa quindici minuti avendo cura di

assaggiare di tanto in tanto per valutarne meglio il grado di cottura.



Buon appetito, Nellina