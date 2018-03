Zuppa di ceci

LA RICETTA DEL GIORNO. Una pietanza calda e fumante per le prime fredde giornate autunnali. Consigliata per una cena in compagnia di amici, magari davanti ad un caminetto acceso, accompagnata da un buon bicchiere di vino novello.

Ingredienti per 4 persone



400 gr. ceci secchi o 2 scatole di ceci lessati,

300 gr. misto funghi con porcini (in busta surgelati).

70 gr.pancetta affumicata,

1 dado ai funghi,

olio extr., peperoncino, sale, rosmarino, cipolla e prezzemolo.



Procedimento



Mettere a bagno per una notte i ceci secchi con 1/2 cucchiaino di bicarbonato. Al mattino scolare ed aggiungere acqua tiepida, più della

cipolla, il rosmarino e uno spicchio aglio.

Cuocere lentamente.

In una padella rosolare l'aglio con olio, pancetta a dadini e peperoncino. Aggiungere i funghi ancora surgelati ed il dado.

Lasciare che l'acqua dei funghi si consumi e si rosolino emanando un bel profumo, solo allora unire i ceci con una parte della loro acqua

di cottura. Continuare a cuocere per 10'.

Servire in ciotole di coccio con prezzemolo tritato e bruschette condite con aglio e olio.



Buon appetito, Nellina