Mostaccioli morbidi

Squisito ed immancabile dolce. Anche tipico del periodo natalizio. Per fare bella figura quest'anno prepariamoci per tempo.

Ingredienti

100 gr. cacao amaro 200gr. Cioccolato fondente 300 gr. zucchero 500 gr. farina 00 300 gr. mandorle 1 uovo intero +1 tuorlo

1/2 cucchiaio strutto cannella 10 chiodi di garofano 1/2 cucchiaino di caffè in polvere 1 cucchiaino di bicarbonato o lievito x dolci

Glassa 250 gr. zucchero 1 bicchiere acqua 1 pizzico bicarbonato 1 cucchiaino cacao



Esecuzione

In un pentolino mettere cacao, zucchero, cioccolato fatto a scaglie, 1 bicchiere d’acqua e fare bollire il tutto per 10’. Sulla spianatoia versare la farina, le mandorle tostate e tritate grossolanamente, i chiodi di garofano polverizzati, cannella, lievito. Aggiungere le uova battute e il composto di cioccolato tiepido. Impastare bene il tutto e stendere la pasta. Tagliare i mostaccioli a rombi alti 1cm.







Infornare a 220° x 10’.



Glassa: fare bollire tutti gli ingredienti fino a quando prendendo una goccia tra le dita ed aprendole si formi un filo. Spalmare sui mostaccioli con un pennello un lato per volta tenendo la glassa sempre sul fuoco. Dopo la glassatura porre in forno a calore moderato ad asciugare. Si conservano in scatole di latta anche per un mese.



Buon appetito, Nellina