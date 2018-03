Pizza dolce abruzzese

LA RICETTA DEL GIORNO. Nelle case abruzzesi questa torta si preparava nelle ricorrenze importanti della famiglia per festeggiare matrimoni, battesimi o anniversari.

Pochi ingredienti genuini molte volte prodotti da loro coltivando la terra ed allevando animali come grano, uova e latte.

Pandispagna ingredienti:8 uova150 gr. farina 00 150 gr. fecola di patate 300 gr. zucchero la scorza di 1 limone grattugiata 1 e ½ bustina di lievito per dolci 1 bustina di vanillina 1 pizzico sale Crema pasticcera 1 l. latte (o 750 latte + 250 ml. panna) 200 gr. zucchero 8 tuorli 130 gr. maizena o farina 00 bacca vaniglia 1 pizzico sale buccia di 1 limone 50 gr. cioccolato fondente e cannella (per crema al cioccolato) Pasta di mandorle 250 gr. zucchero 100 ml. acqua 250 gr. mandorle pelate Rum e alchermes (o altri liquori a piacere) Confettini colorati o ciliegine.



Il pandispagna meglio prepararlo il giorno prima e la torta è bene farcirla con diverse ore di anticipo per lasciare che i sapori si amalgamino tra loro. Montare i tuorli con lo zucchero finché non diventino bianchi e spumosi. Da parte montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Unire gradatamente ai tuorli, lasciando sempre girare le fruste del frullatore, cucchiaiate di farina e bianchi montati alternandoli fino ad esaurimento degli ingredienti. Alla fine aggiungere la buccia di limone grattugiata ed il lievito per dolci, frullare ancora il tutto poi versare il composto in una teglia rivestita di carta forno, bagnata e strizzata precedentemente. Infornare in forno già caldo a 180° x circa 30'. Controllare la cottura facendo la prova dello stecchino che deve penetrare ed uscirne asciutto. Bollire insieme latte, panna, i semini contenuti nel baccello di vaniglia e la buccia del limone (solo la parte gialla).

Montare i tuorli con lo zucchero, quando sono ben gonfi unire la maizena (da preferire alla farina perché rende la crema più leggera e delicata). Quando è ben amalgamato il tutto versare poco per volta il latte bollente, dopo aver eliminato la buccia di limone, mescolare velocemente con un cucchiaio di legno. Rimettere sul fuoco e cuocere dolcemente girando sempre fino ad addensarsi. Dividere la crema in due ciotole e lasciarne una parte gialla e nell’altra metà, quando è ancora bollente, unire il cioccolato a scaglie e la cannella. Per tritare finemente le mandorle pelate è bene farle prima tostare in forno per qualche minuto, senza però farle scurire. Preparare la pasta di mandorle mettendo sul fuoco un pentolino con lo zucchero e l’acqua, appena bolle unire fuori dal fuoco le mandorle tritate amalgamandole con un cucchiaio di legno. Versare il composto su carta forno spolverata con zucchero a velo e livellarla formando un disco della grandezza della torta. Per farcire il dolce con tre creme praticare tre tagli orizzontali al pandispagna in modo da ricavarne 4 dischi della stessa altezza.

Questo si fa quando il pandispagna è completamente freddo, per questo si consiglia di prepararlo il giorno prima. Assemblare la torta impregnando il disco base con alchermes farcire con crema al cioccolato, coprire con 2° disco bagnare con rum (diluito con latte o acqua e zucchero) farcire con pasta di mandorle, coprire con 3° disco bagnare con alchermes e strato di crema gialla, coprire con il 4° disco e bagnare la superficie con rum. Si usa ricoprire la torta, secondo i gusti, con uno strato di crema gialla della farcitura o panna o glassa reale. Decorare a piacere con confettini colorati, ciliegine o scritte augurali. Per onorare l’Abruzzo ho decorato la mia torta richiamando alcuni simboli significativi di questa terra: la donna in costume che porta in testa la conca di rame, le pecorelle che ricordano la transumanza ed i famosi confetti di Sulmona.





Buon appetito, Nellina.

