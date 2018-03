Scorzette d'arancia candite

Una prelibatezza se ricoperte di cioccolato. Uno sfizio che bisogna togliersi almeno una volta nella vita. Non si dimenticano.

Ingredienti

500 gr. di bucce di arancia tipo navel non trattate (scegliere quelle con la buccia molto spessa, almeno 1 cm)

700 gr. zucchero





Esecuzione

Per far perdere il gusto amaro, mettere a bagno in una bacinella con acqua fredda le bucce di arancia, con tutta la parte bianca, tagliate a listarelle larghe 2 cm. per 3 giorni cambiando l’acqua molto spesso. Dopo 3 giorni scolare le scorze e metterle in una pentola con lo zucchero.



Rilasceranno dell’acqua che scioglierà lo zucchero. Cuocere fino a quando lo zucchero si sarà avvolto intorno alle scorzette avendo cura di girarle continuamente. Togliere dal fuoco e deporle una per una su di un foglio di carta argentata a raffreddare. Si conservano in barattoli di vetro senza coperchio per evitare che ammuffiscano. Se mangiate a fine pasto sono digestive. Si utilizzano triturate per aromatizzare creme, biscotti, pastiere.

Passate nel cioccolato fondente, sciolto a bagnomaria, sono un vero successo.



Buon appetito, Nellina