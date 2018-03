biscotti con mandorle

LA RICETTA DEL GIORNO. Si consiglia di assaporarli intinti in un bicchierino di ratafià o mandarinetto.



Ingredienti

300 gr. mandorle

250 gr. zucchero

300 gr. farina

3 uova

50 gr. burro

1 bustina di lievito per dolci

Facoltativo unire cedro o scorzette candite.





Esecuzione

Frullare grossolanamente le mandorle, unire farina, zucchero, burro e lievito. Miscelare il tutto ed aggiungere le uova. Impastare usando ancora un po’ di farina se l’impasto si attacca alle mani. Fare tanti piccoli filoncini, poggiarli in una teglia rivestita con carta forno ed infornare a 180° per 10 minuti. Togliere dal forno, lasciandolo ancora acceso, e tagliare a fettine i biscotti quando i filoni sono ancora caldi, altrimenti si sbriciolano. Riporre ancora in forno a biscottare per altri 10’ poi spegnere il forno e lasciarli ancora finchè non diventino dorati. Si conservano benissimo in scatole di latta per 1 mese.



Buon Appetito, Nellina

