Pappardelle alle nocciole

LA RICETTA DEL GIORNO. Una salsa delicata che avvolge la pasta conferendole un gusto speciale. Piatto facile e veloce.

Per 4 persone: 400 gr. pappardelle 150 gr. nocciole sgusciate e tostate 2 spicchi aglio 50 gr. burro 2 cucchiai olio extv sale, pepe o peperoncino.

Tenere da parte qualche nocciola intera e frullare il resto con i 2 cucchiai di olio fino a ridurle a crema. Versare questa salsa in una zuppiera. Nel frattempo lessare le pappardelle. In una padella rosolare nel burro l’aglio ed il peperoncino, unire la pasta cotta al dente. Spadellare per pochi secondi e versare il tutto nella zuppiera. Mescolare delicatamente facendo amalgamare la salsa alle pappardelle e servire caldissime con le nocciole tenute da parte tritate grossolanamente. Volendo si può cospargere del pecorino o parmigiano grattugiato.

Buon appetito, Nellina.