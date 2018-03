Melanzane squisite

LA RICETTA DEL GIORNO. Il titolo definisce già la bontà di questa preparazione che apprezzerete sicuramente.

Per 4 persone: 1 kg. melanzane lunghe 500gr. pomodori maturi freschi olio extv q.b. 1 spicchio aglio sale, pepe origano un mazzetto basilico 50 gr. pecorino gratt. (o parmigiano) 150 gr. guanciale o lardo di colonnata.

Lavare le melanzane, eliminare il picciolo e tagliare a metà nel senso della lunghezza in modo da ottenere due barchette. Con il coltello incidere la polpa con tagli orizzontali e verticali, salare e lasciare per 1 ora a perdere l’acqua amarognola di vegetazione. Sciacquare, strizzare e collocare le melanzane una vicina all’altra poggiando la parte con la buccia sul fondo di una tortiera. Lavare e tagliare a tocchetti i pomodori, salare e condire con un filo d’olio. Pestare il guanciale con aglio, basilico e pepe e distribuirlo sulle melanzane, sopra cospargere i pomodori, il basilico e finire con una spolverata di pecorino ed origano. Irrorare con un filo d’olio ed infornare a 200° per 40’.

La stessa ricetta può essere fatta eliminando i pomodori.

Buon appetito, Nellina.