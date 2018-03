Torta di mele golden

LA RICETTA DEL GIORNO. Ma che bontà! Tra le tante preparazioni con le mele vi consiglio di provare questa torta ne farete il vostro cavallo di battaglia.

Ingredienti: 350 gr. farina 250 gr. zucchero 3 uova intere 100 gr. burro 5 mele medie golden ½ bustina lievito per dolci 1 bustina di vanillina 1 pizzico sale

Attenersi strettamente alle quantità indicate anche se l’impasto vi sembrerà consistente. Deve essere così perché dovrà assorbire, in cottura, tutto il succo che sprigioneranno le mele. Sbucciare e tagliare a tocchetti 4 mele. Montare nel mixer le uova con lo zucchero ed il burro a temperatura ambiente. Unire gradatamente la farina, il lievito, il sale, la vaniglia. Importante lavorare l’impasto almeno per 10’ e solo dopo unire le mele.

Mettere l’impasto in una tortiera rivestita con carta forno. Sbucciare la mela rimasta e dividerla in 4 parti. Dopo aver eliminato i semi incidere ogni parte a lamelle senza arrivare con il coltello fino in fondo per non staccarle. In cottura si apriranno a fisarmonica. Decorare la torta posizionando un quarto di mela al centro e gli altri tre intorno, volendo adoperare per guarnire un numero maggiore di spicchi (come nelle foto) inserire meno mele nell'impasto. Sulla superficie si può spolverare dello zucchero semolato prima di infornare a 200° per 40’ circa o spennellare della marmellata dopo la cottura. Per vedere se è cotta all’interno, introdurre uno spiedino e se ne esce completamente asciutto è pronta altrimenti prolungare la cottura per qualche minuto ancora.

Buon appetito, Nellina.