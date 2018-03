Lagane e ceci

LA RICETTA DEL GIORNO. Pietanza tipica della Basilicata, le lagane sono fettuccine fatte a mano larghe due dita e di solito vengono utilizzate nelle minestre di legumi.

Per 4 persone: 300gr. semola rimacinata di grano duro acqua q.b. 250gr. ceci secchi o 1 scatola da 400gr. ceci lessati 1 carota, 1 costa sedano, ½ cipolla, 1 spicchio di aglio, 70 gr. pancetta; 1 rametto rosmarino 4 foglie salvia 1 peperoncino 2 pomodori olio extr., sale.

Mettere a bagno per una notte i ceci secchi con ½ cucchiaino di bicarbonato. Al mattino scolare, sciacquare e trasferire nella pentola a pressione. Versare acqua tiepida fino a superare di tre dita il livello dei ceci. Chiudere il coperchio e porre sul fuoco a fiamma moderata, trascorsi 10’ dal sibilo, controllare la cottura dopo aver scaricato la valvola e se nel caso non fossero ancora cotti richiudere e completare la cottura per qualche minuto ancora. I tempi di cottura variano come varia la qualità e la grandezza dei ceci pertanto regolatevi, è importante che siano teneri e non spappolati.

Tritare carota, sedano, pancetta, cipolla, aglio, salvia, rosmarino e peperoncino e mettere a rosolare con un po’ di olio per 5’, mescolando. Aggiungere i pomodori e dopo altri 5’ i ceci lessati, con un po’ della loro acqua, e cuocere per 10’ a fuoco lento. Frullare metà del composto ed unire ai ceci rimasti.

Impastare la farina di semola con acqua calda e lavorare per circa 10’ fino ad avere un composto liscio e non troppo duro. Coprire con una ciotola o un tovagliolo e dopo 30’ di riposo stendere la sfoglia non troppo sottile con il matterello o con la macchinetta. Arrotolare la pasta su se stessa e tagliare a fettine larghe non meno di 2 dita. Allargare le tagliatelle sul piano da lavoro e lasciare asciugare per qualche ora.

Lessare le lagane al dente ed unirle al composto di ceci bollente. La pietanza deve risultare brodosa. Se piace spolverizzare del pecorino grattugiato.

Buon appetito, Nellina.