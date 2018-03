Sformatino di spinaci al gorgonzola

LA RICETTA DEL GIORNO. Potrebbe sembrare all’apparenza una preparazione elaborata invece è molto semplice e richiede poco tempo ed esperienza.

Gusto delicato e gradevole si possono servire piccolini come antipasto o più grandi come secondo. Sono ottimi sia caldi che freddi.

Per 4 persone: 500 gr. spinaci congelati, 700 gr. se freschi 500 gr. patate lesse 50 gr. parmigiano 50 gr. burro 3 uova Sale Pepe SALSA: 100 gr. gorgonzola e mascarpone 3 cucchiai latte 50gr. pistacchi sgusciati

Per lessare le patate si può procedere, come consigliato nella ricetta degli gnocchi ripieni, adoperando la pentola a pressione e passandole ancora calde con tutta la buccia nello schiacciapatate. Mettere gli spinaci congelati in un tegame con solo mezzo bicchiere di acqua e cuocerli. Appena cotti scolare e frullare. Unire la purea di spinaci alle patate ed aggiungere il burro che si scioglierà con il calore del composto. Lasciare intiepidire ed unire parmigiano, uova, sale e pepe. Imburrare stampini singoli o se preferite uno stampo grande per ciambelle e cospargere del pan grattato. Riempire con il composto. Accendere il forno a 180°. Gli sformatini si cuociono in forno a bagnomaria pertanto vanno sistemati in una teglia in cui è stato messo sul fondo un foglio di scottex ed aggiungendo acqua fino a metà degli stampi. Infornare per 15’, per lo stampo grande 30’.

Dopo cotti attendere una decina di minuti e poi sformarli su piatti da portata. Sciogliere sul fuoco in un tegamino il gorgonzola al mascarpone con il latte e versarlo caldo sugli sformati, decorare con granella di pistacchi e servire.

Buon appetito, Nellina.