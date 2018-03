Risotto con le quaglie

Piatto unico dal gusto raffinato presentato in modo elegante. Stupirete sia se organizzate un intimo tete a tete sia se avete ospiti di riguardo.

Per 4 persone:

8 quaglie piccole o 4 se più grandi 8 fettine pancetta arrotolata salvia 1 spicchio aglio 70 gr. burro 5 cucchiai olio ½ bicchiere cognac o marsala 350 gr. riso per risotti 50 gr. parmigiano gratt. 1 cipolla 1l. brodo di carne o di dado. ½ bicchiere vino bianco

Passare brevemente le quaglie sul fuoco per eliminare eventuali residui di piume, lavare ed asciugare. Al centro inserire un rametto di salvia, sale e pepe. Foderare il petto con una fetta di pancetta e legare con filo bianco.

In un tegame mettere le quaglie con 40 gr. di burro e 3 cucchiai di olio, aglio e lasciare rosolare girandole spesso. Bagnare con il vino ed il cognac e cuocere a fuoco moderato unendo 2 o 3 cucchiai di brodo. In un’altra casseruola rosolare la cipolla con il rimanente burro ed olio e fare tostare il riso per 2 minuti poi versare tutto il brodo. Dopo aver mescolato una volta sola, coprire parzialmente e portare a cottura completa.

Suddividere il riso in 4 parti uguali. Per formare le porzioni a cupola



utilizzare una scodellina precedentemente imburrata, riempirla con una parte di riso, premere con un cucchiaio per compattarlo, capovolgere la scodella sul piatto da portata e sformare.

Incavare il centro delle cupole ottenute ed adagiare in ciascuna una o due quaglie. Irrorare con il sugo, guarnire con foglie di salvia e servire.

Buon appetito, Nellina.