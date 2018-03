riso zucchine e tonno

Piatto freddo estivo molto invitante e profumato. Ideale per cene all’aperto o per picnic in montagna o al mare. Questa stessa ricetta provatela anche con la pasta (fusilli, farfalle) al posto del riso.





Per 4 persone: 300 gr. riso carnaroli o arborio 500 gr. zucchine 10 olive nere 10 olive verdi 160 gr. tonno in scatola 1 spicchio aglio 1 peperoncino piccante 30gr. capperi sotto sale basilico, menta e maggiorana

Si consiglia di preparare il composto da aggiungere al riso qualche ora prima di servirlo per farlo insaporire. Volendo si può anche lessare il riso e tenerlo da parte condito solo con un filo d’olio e al momento assemblare il tutto e servire. Friggere le zucchine a julienne o a piccoli tocchetti e metterle in una zuppiera con il tonno, l’aglio tritato, i capperi, le olive denocciolate, il peperoncino, la menta, la maggiorana ed il basilico.

Lessare il riso ed unirlo al composto, amalgamare bene e servire sia caldo che freddo.

Buon appetito, Nellina.