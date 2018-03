Salmone arrosto con salsa di capperi

Il salmone è un pesce grasso ma cucinato alla brace e condito con questa salsina stuzzicante lo rende appetitoso e molto digeribile. Da provare assolutamente!









Ingredienti per 4 persone:

4 fette di salmone fresco

Salsa

50 gr. capperi sotto sale

50 gr. prezzemolo

succo di 1 limone

2 spicchi d’aglio

1 bicchiere d’olio.







Se si ha la possibilità di arrostire il pesce sulla brace certamente avrà un gusto in più, altrimenti sistemare le fette di salmone in una pirofila unta con un filo d’olio, per non farlo attaccare al fondo, ed infornare a 180? per 15’. Il salmone non va salato perchè la salsa con cui lo condiremo è salata.



La salsa può essere fatta sia al momento che qualche ora prima. Mettere i capperi lavati e privati del sale con gli altri ingredienti nel boccale del minipimer e frullare fino a che diventi una crema.

Servire le fette di pesce con la salsa spalmata sopra o messa al fianco del piatto.

Questa salsa è ottima anche su qualunque tipo di pesce lesso.



Buon appetito, Nellina