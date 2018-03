LA RICETTA DEL GIORNO. Ai ghiottoni preparate questo dolce marchigiano di facile esecuzione con una farcitura golosissima alla nutella.

Ingredienti: 3 uova 150gr. zucchero 150gr. burro 200gr. farina00 80gr. fecola patate 1 bicchiere di latte 1 e 1/2 bustina lievito per dolci 50gr. cacao amaro 250 gr. nutella 250gr. mascarpone zucchero a velo.



Montare le uova con lo zucchero, quando sono gonfie e spumose unire un po’ per volta il burro a temperatura ambiente. Nel frattempo miscelare gli ingredienti in polvere: farina, cacao e lievito. Al composto di uova versare gradatamente le polveri aggiungendo di tanto in tanto anche il latte. Continuare a frullare l’impasto per 10’. Rivestire una teglia con carta forno e riempiere con il composto. Dopo 3’ di riposo infornare in forno preriscaldato a 180° per circa 20’. Una volta pronta la torta, lasciarla raffreddare e tagliare a metà orizzontalmente. Per la farcitura mescolare nutella e mascarpone versare il composto sul disco inferiore del dolce, livellarlo con una spatola e ricoprire con l’altra metà. Completare con una spolverata di zucchero a velo.

Buon appetito, Nellina.

