trionfo di pasta

LA RICETTA DEL GIORNO. Si inizia a mangiarla con gli occhi poi chi l’assaggia per la prima volta resta rapito dalla bontà e mentre l’assapora pensa già a quando rifarla.





Ingredienti per 4 persone:

300 gr. fusilli o farfalline,

8 pomodorini,

10 olive nere+10 verdi,

capperi, basilico, peperoncino, aglio;

1 melanzana,

1 zucchina,

1 peperone giallo e 1 rosso;

1 scamorza affumicata.



Mettere a macerare in una ciotola per 2 ore i pomodorini a pezzetti, le olive snocciolate, i capperi, l’aglio tritato, il peperoncino, il basilico con olio extv e la scamorza a pezzetti.

In una padella friggere separatamente ed a tocchetti piccolissimi:

la melanzana, la zucchina ed i peperoni.

Lessare la pasta al dente e fermare la cottura con acqua fredda prima di scolarla. Lasciarla raffreddare. Unire prima le verdure fritte e, dopo aver ben mescolato, il composto di pomodoro.

Si può conservare in frigo, ma va servita a temperatura ambiente con foglie di basilico fresco.

Un suggerimento prezioso è questo: se avete ospiti o volete portare questa pietanza al mare o in montagna la si può preparare con largo anticipo. La pasta però va lessata e tenuta da parte condita con un filo d’olio. Gli altri ingredienti è bene unirli 30’ prima di portarla in tavola in modo tale da dare il tempo giusto ai sapori di amalgamarsi tra loro ed alla pasta di non assorbire tutta la parte liquida rimanendo umida, gustosa e non secca.



Buon appetito, Nellina

