PURE’ VARIOPINTO

LA RICETTA DEL GIORNO. E’ un contorno che mangiano volentieri anche i bambini e si può abbinare a qualsiasi pietanza. Colorato rallegrerà i vostri piatti.

Approfitto della ricetta per fare gli auguri di buone feste ai nostri lettori ringraziando tutti per essere così numerosi ed affezionati.

Per 4 persone: 500gr. patate 50gr.burro 150ml latte 1 cucchiaino sale 30gr.parmigiano grattugiato 1 pizzico noce moscata Prezzemolo (facoltativo)

Lessare le patate con la buccia in acqua salata. Appena cotte schiacciarle nello schiacciapatate con tutta la buccia, in questo modo si fa più in fretta ed evitando possibili scottature. Quando le patate sono calde passarle è più facile e non si fa fatica, la buccia resta sul fondo, si elimina e si procede con le altre patate. In un pentolino capiente mettere a bollire il latte, unire burro, sale e le patate. Cuocere pochi minuti, mescolando continuamente, senza farlo addensare troppo. Se si dovessero formare dei grumi basta inserire il frullatore ad immersione e la crema di patate diventa vellutata. Unire il parmigiano. Per rendere più allegro il purè possiamo colorarlo unendo a questa base delle verdure frullate per esempio:

Verde: piselli o spinaci lessati;

giallo: carote lessate, peperoni arrosto o zafferano;

rosso: peperoni rossi arrostiti o concentrato di pomodoro;

fucsia: rapa rossa.

Va servito caldo come contorno a carne o pesce.

Buon appetito, Nellina.

