BACCALA’ E PATATE AL FORNO

Piatto invernale di alto gradimento per chi ama il baccalà. Roba da leccarsi i baffi.

Per 4 persone: 800 gr. baccalà ammollato 800 gr. patate 500 gr. pomodorini freschi o pelati 100 gr. olive nere,

sale 1 cipolla media, prezzemolo,

1 costa sedano,

origano,

aglio,

peperoncino 2 dl olio 1 dl vino bianco



Sbucciare e lavare le patate, tagliare a rondelle non troppo spesse e porle in una ciotola. Unire cipolla e sedano tritati, peperoncino condire con un filo d’olio e poco sale. Mescolare bene. In una pirofila da forno fare uno strato di patate porre sopra il baccalà a pezzi ed uno strato di pomodorini.



Condire con olio, origano, prezzemolo ed aglio tritato. Aggiungere le olive nere e coprire il tutto con uno strato di patate e pomodorini, una spolverata di origano, pepe e prezzemolo. Irrorare con l’olio rimasto ed infine unire, versando da un angolo della pirofila, mezzo bicchiere di vino bianco e mezzo bicchiere d’acqua.



Infornare a 160° per circa 1 ora, il liquido deve sparire e lasciare una densa cremina.



Buon appetito, Nellina.