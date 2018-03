LASAGNA DI POLENTA

LA RICETTA DEL GIORNO. Piatto dal gusto delicato ma sostanzioso da accompagnare con un buon bicchiere di Montepulciano d’Abruzzo. Un piatto di riciclo per utilizzare gli avanzi di polenta.

Per 4 persone 500 gr. polenta cotta 250 gr. gorgonzola 100 gr. noci sgusciate 4 sottilette 50 gr. parmigiano gratt. Per la besciamella: 50 gr. burro 50 gr. farina 00 500 ml latte.

Preparare la besciamella facendo fondere in un pentolino il burro, unire la farina e girare energicamente per evitare la formazione di grumi subito dopo aggiungere il latte preferibilmente tiepido. Mescolare finché diventa crema. Togliere dal fuoco e quando è ancora calda unire il gorgonzola a tocchetti ed amalgamare. Tagliare a fette non spesse la polenta. Spalmare sul fondo di uno stampo da plum cake qualche cucchiaio di besciamella. Coprire con uno strato di fette di polenta, uno strato di besciamella, 2 sottilette a tocchi, una manciata di noci e una di parmigiano. Ripetere con un secondo strato di ingredienti e finire chiudendo con fette di polenta. Infornare a 180° per 15’. Capovolgere sul piatto da portata la lasagna distribuendo sulla superficie le noci avanzate e portare in tavola calda.

Buon appetito, Nellina.

*** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA ***