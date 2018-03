FAGOTTINI DOLCI STREGATI

LA RICETTA DEL GIORNO. Dolcini cotti al forno dal magnifico sapore e dall’esaltante profumo del liquore Strega.

Pasta frolla 250 gr. farina 100 gr. burro o strutto (a temperatura ambiente) 100 gr. zucchero 2 uova 1 pizzico sale buccia gratt. 1 limone. Ripieno 250gr. ricotta pecora 100gr. zucchero a velo 1 bicchierino liquore strega 1 tuorlo d’uovo 50gr. scorzette di arance candite 50gr. gocce cioccolato

Per una buona riuscita, senza correre il rischio che durante la cottura la pasta si spacchi e fuoriesca il ripieno, la pasta frolla da preparare per questi fagottini non segue la regola “burro+zucchero= peso farina” ma ne contiene una percentuale minore. Sulla spianatoia mettere la farina a fontana miscelare con lo zucchero ed impastare prima solo con il burro poi unire gli altri ingredienti. Lavorare velocemente fino ad ottenere una pasta liscia e lasciare riposare in frigo 30’. Preparare il ripieno amalgamando bene ricotta e zucchero poi aggiungere gli altri ingredienti. Stendere la sfoglia alta mezzo centimetro poggiare al centro mucchietti di ripieno, distanziandoli tra di loro di due centimetri, piegare la sfoglia e con le mani farla aderire al composto facendo uscire le bolle d’aria. Ritagliare i fagottini ottenuti con una rotella dentellata o con un coppapasta. Infornare 180° per 10’ o 15’.

Buon appetito, Nellina.

*** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA ***