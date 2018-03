PACCHERI POMODORINI, GAMBERI ED ASPARAGI

LA RICETTA DEL GIORNO. Questo è un piatto eccellente che richiede pochissimo tempo per la preparazione. Gusto delicato molto apprezzabile.

Per 4 persone 350gr. paccheri di Gragnano 400gr. pomodorini pachino 500gr. asparagi (freschi o congelati) 500gr. gamberi freschi Sale Pepe prezzemolo 1 spicchio aglio 5 cucchiai olio extv

Pulire i gamberi eliminando anche il filetto nero sul dorso. I gusci non vanno gettati ma messi a bollire con una tazza di acqua per 30’ circa. In una padella con olio ed aglio mettere gli asparagi lavati ed a tocchi di 3 cm. Lasciare cuocere a fuoco moderato aggiungendo dell’acqua se necessario. Quando sono teneri e rosolati da emanare un buon profumo unire i gamberetti e dopo 2’ i pomodorini tagliati a metà ed il brodo ristretto di pesce. Saltare ancora 2’ e condire la pasta al dente. Servire con pepe e prezzemolo tritato.

Buon appetito, Nellina.

