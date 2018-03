SPIEDINI DI SARDE A BECCAFICO

LA RICETTA DEL GIORNO. Antipasto sfizioso da abbinare ad altri assaggini di pesce oppure secondo piatto servito con insalata verde. Gusto agrodolce molto particolare.

Per 4 persone 12 sarde grandi 200 gr. pangrattato 50gr. pecorino grattugiato 50gr. pinoli o noci 1 manciata uva passa 1 limone 1 spicchio aglio Prezzemolo 4 cucchiai olio extv.

Rosolare il pangrattato in padella con 2 cucchiai di olio mescolando continuamente. Fuori dal fuoco unire pecorino grattugiato, pinoli, uva passa, prezzemolo, aglio e albicocche secche a pezzetti, succo limone. Lavare e diliscare le sarde. Aprirle a libro e riempire con un cucchiaio di composto, arrotolare ed infilzare con uno spiedino di legno. Mettere 3 rotolini per spiedino. Poggiare in una pirofila unta di olio i quattro spiedini cospargere sopra il pane eventualmente avanzato ed inf. 10’ a 180°. Portare subito in tavola per assaporarle calde.

Buon appetito, Nellina.

