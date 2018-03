MELANZANE RIPIENE DI CARNE

Una ricetta della mia famiglia quando la carne non si mangiava tutti i giorni perché era un lusso che non tutti potevano permettersi. Le ristrettezze economiche aguzzavano l’ingegno e bisognava inventarsi, con poca spesa, qualcosa di sostanzioso da portare a tavola.

Per 4 persone: 4 melanzane lunghe 300 gr. carne macinata vitello o maiale 2 uova 4 cucchiai olio extv 100gr. parmigiano gratt. Basilico 500gr. pomodorini maturi 1 mozzarella appassita affumicata Sale e pepe.

Lavare e tagliare le melanzane in modo da ottenere da ognuna due barchette. Togliere la polpa interna, tagliare a dadini, salare e metterla in un colapasta a perdere l’acqua amara di vegetazione. Salare le melanzane e tenere anch’esse a colare.



In una padella con l’olio rosolare prima la polpa delle melanzane poi unire la carne e soffriggere insieme. Togliere dal fuoco e condire con parmigiano, uova, molto basilico, aglio tritato, pepe e scamorza affumicata. Riempire ogni melanzana con il composto ed adagiare in una teglia unta. Completare mettendo su ognuna i pomodorini a pezzetti ed un filo d’olio. Infornare per 30’ circa. Servire sia calde che tiepide.



Buon appetito, Nellina