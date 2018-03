CIAMBELLA SOFFICE

LA RICETTA DEL GIORNO. Basta con merendine confezionate questo è un dolce sano e genuino che risolve merenda e colazione per diversi giorni perché resta fragrante a lungo. Per variare basta spalmare sulle fette marmellata, nutella o miele.

Ingredienti: 6 uova 5 bicchieri farina 00 4 bicchieri zucchero 2 bicchieri olio arachide 2 bicchieri latte 2 bustine di lievito x dolci buccia di limone gratt. 1 pizzico sale

La foto è relativa a queste dosi a chi sembra troppa per le proprie necessità basta dimezzare le quantità. Montare le uova con lo zucchero finché non diventino bianche e spumose. Aggiungere olio, latte e la buccia grattugiata del limone. Miscelare farina e lievito. Incorporare gradatamente al composto la farina a cucchiaiate, lasciando sempre girare le fruste del frullatore. Frullare ancora per 10’. In uno stampo a ciambella, precedentemente imburrato ed infarinato, versare l’impasto. Dopo 3 minuti di riposo infornare in forno preriscaldato a 180° x 20’. A freddo spolverare con zucchero a velo.

Buon appetito, Nellina.

*** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA ***