Antipasto tricolore sfizioso

LA RICETTA DEL GIORNO. Con i mondiali di calcio tutto si colora di bianco rosso e verde. Ecco alcune idee sfiziose e colorate per rallegrare la vostra tavola e stimolare l’appetito.Frutta e verdura ripiena di formaggi, tanti funghetti velenosissimi... ma mangerecci, crostini croccanti.







Ingredienti:

Bianco: riso, ricotta, philadelphia, patata, finocchio, cipolla, banana, mela, pera.

Verde: spinaci, peperoni, asparagi, basilico, rucola, olive, insalata, menta, kiwi.

Rosso: pomodori, peperoni, fragole, ciliegie, anguria.







Lavare le fragole e farcirle con Philadelphia (per tenerle in piedi eliminare l’estremità);

spiedini di ciliegine di mozzarella, pomodorini ed olive verdi;

funghetti di uova sode con cappello di pomodoro decorato con puntini di maionese serviti su foglie di lattuga ( ricordano l’amanita falloide che è un fungo velenoso e mortale);

ricotta verde colorata con spinaci o asparagi (lessati e frullati);

ricotta rossa colorata con salsa pomodoro o peperone rosso (arrostito e frullato);

(con le ricotte si possono riempire uova sode o farcire, all’ultimo momento per evitare che perdano la loro friabilità, crostini o gallette di mais);

purè di patate verde aggiungendo spinaci o asparagi (lessati e frullati);

purè di patate rosso aggiungendo salsa pomodoro o peperone rosso (arrostito e frullato);

pomodorini ripieni di tonno e maionese;

spiedini di kiwi, mele e ciliegie;

spiedini di anguria, banana, menta.

Condire la frutta con gocce di glassa di aceto balsamico e tanta fantasia.





Buon appetito, Nellina.

