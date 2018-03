Sanremo, Ultimo: ecco chi è il vincitore delle Nuove Proposte

SANREMO. E' il cantautore romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big.

Stamattina su Facebook, dove conta 24 mila amici, ha postato la foto della premiazione di ieri sera e ha scritto: «Da quando ero bambino solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi per sentirmi primo».

Alla vigilia della sua esibizione aveva detto: «non sono qui per vincere, ma per portare le parole di tutti su quel palco. Io ho la possibilità di portare un’idea a 10 milioni di persone e non devo scordarmelo. Ora penso alle piccole cose, che mi danno forza... a Tonno, I miei miserabili del parchetto, Wendy, la mia famiglia... le cose di sempre. Sono loro la mia forza. Io stasera ce la metto tutta. Sto a pezzi , non sono mai stato così stanco, ma stasera quel palco lo distruggo, promesso. A dopo».

Ieri dopo che ha vinto ha dedicato la vittoria al fratello malato: «so che vincerà sicuramente la sua battaglia».

Nato a Roma il 27 gennaio 1996, vero nome Niccolò Moriconi, Ultimo studia pianoforte dall'età di 8 anni al conservatorio di Santa Cecilia.

Inizia a scrivere le sue prime canzoni a 14 anni, muovendosi poi tra cantautorato e hip hop.

Nel 2016 vince il contest di musica hip hop promosso dalla label Honiro con cui inizia a collaborare nel 2017 con il singolo d'esordio 'Chiave'.

A maggio dell'anno scorso apre, al Palalottomatica di Roma, il concerto di Fabrizio Moro. Il 6 ottobre esce il suo primo album, Pianeti. Poi fa subito il sold out con le due date speciali del 19 gennaio a Milano e del 20 a Roma. Il brano Il ballo delle incertezze, che ha vinto all'Ariston, è incluso nell'album Peter Pan uscito proprio ieri.