Sanremo2018, i più votati: Annalisa, Noemi, Zilli, Metal-Moro e Stato Social

SANREMO. Al termine della prima puntata del festival è stata resa nota la classifica della giuria demoscopica.

Ancora tutto da giocare anche perché i voti della demoscopia alla fine varranno il 30%.

Sono state suddivise in tre fasce: blu (quelli che hanno preso più voti), gialla (media), rossa (piaciuti di meno).

FASCIA BLU: Annalisa, Noemi, Max Gazzè, Ermal Meta & Fabrizio Moro, Noemi, Lo Stato Sociale, Nina Zilli, Ron.

FASCIA GIALLA: Luca Barbarossa, Mario Biondi, The Kolors, Elio e le Storie Tese, Giovanni Caccamo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico.

FASCIA ROSSA: Roby Facchinetti & Riccardo Fogli, Renzo Rubino, Decibel, Diodato & Roy Paci, Avitabile & Servillo, Red Canzian, Le Vibrazioni.

Il vero vincitore morale della prima puntata del Festival è stato certamente Fiorello. Si prende l'Ariston, il festival, tutto il 'cucuzzaro'. E' dirompente, divertente, ruba senza rimpianti la scena ai padroni di casa.

Claudio Baglioni, nell’inedita veste di presentatore, ha iniziato teso ed emozionato, da sacrestano - come si è definito - parte con un''omelia' un po' troppo lunga e verbosa. Poi però si mette al servizio del festival e dei suoi compagni di viaggio, Fiorello e Favino in primis, anche in modo ironico.





Sul palco, invece, Pierfrancesco Favino, nonostante sia un debuttante, e senta l'emozione dell'Ariston, è una sorpresa in crescendo. Parte per essere la quota colta del festival, ma si diverte a sconfinare nel nazional popolare. Canta, declama e chiede al capitano coraggioso anche di poter ballare.

Michelle Hunziker, veterana della tv ha portaato a casa il risultato mettendo in riga gli altri due.

E poi Gianni Morandi, commuove e si commuove su quel palco che lo ha visto cantante in gara e padrone di casa. La platea gli riserva una standing ovation. Scherza con Baglioni e si fa accompagnare da Tommaso Paradiso (The Giornalisti) come ‘spoilerato’ nei giorni scorsi su instagram. Sempre piacevole ritrovarlo.