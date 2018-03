6 aprile 2009, 8 anni dalla tragedia: «fine ricostruzione nel 2025»

L’AQUILA. A pochi giorni dall’anniversario del sisma 2009, l’Ufficio per la ricostruzione fornisce l’andamento di alcuni Indicatori chiave per lo stato di avanzamento della ricostruzione nell’ambito dei Comuni del Cratere e del fuori Cratere.

Per quanto riguarda la ricostruzione privata ad oggi quasi 1,7 miliardi di euro è l’importo impegnato e quindi ammesso a contributo (cratere e fuori cratere, finanziamento agevolato più canale diretto), rispetto alle previsioni di impegno totale che ad oggi proiettano una necessità di poco superiore 4,2 mld di euro.

Sono oltre 7.200 le singole abitazioni tornate agibili ad oggi, verso un numero totale di abitazioni inagibili che si stima oltre le 26.000.

Stando a questi trend, ad oggi si ipotizza come termine per l’istruttoria delle pratiche di tutti i comuni (ammissione a contributo) il 2021-22 con una possibile coda nel biennio successivo, mentre la “fine lavori” ossia la chiusura dei cantieri che si aprono a seguito di tali istruttorie ammesse a contributo potrebbe delinearsi mediamente nel periodo 2023-25, dunque 15 anni dopo il sisma, anche se è presumibile che alcuni comuni possano arrivare al traguardo di un consistente ripristino agibilità della propria edilizia privata anche prima.

L’ USRC fa sapere che fornirà indici di dettaglio “avanzamento verso termine ricostruzione” comune per comune sin dai prossimi mesi, dopo aver confrontato tali indicatori con le singole amministrazioni interessate.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

126,5 Milioni di Euro è l’importo complessivo ad oggi reso disponibile da USRC verso i soggetti attuatori, attraverso le varie Delibera Cipe 135 del 2012, il cui stato di attuazione è – ad oggi - il seguente: 28 interventi in programmazione per un importo di 15,8 milioni di euro, 39 interventi in progettazione per un importo di 24,7 milioni di euro, 40 interventi in fase di affidamento lavori per un importo di 13,4 milioni di euro, 53 cantieri in corso per un valore di 23,6 milioni di euro, 34 cantieri ultimati per un valore di quasi 8 milioni di euro, più risorse programmate per gli interventi all’interno dei piani di ricostruzione ancora da identificare pari a poco più di 38 milioni di euro.

Con Cipe 23 del 20 febbraio 2015 sono inoltre stati stanziati in via programmatica 27 milioni di Euro per le Ater delle province di Teramo, Pescara e Chieti danneggiate dal sisma, ad oggi sono state trasferite alle ATER circa 3,6 milioni di euro.

Con delibera Cipe 48/2016 sono stati inoltre messi a disposizione 14, 4 milioni di euro per il finanziamento di nuovi interventi e per completamento di altri che richiedevano ulteriori appostamenti. E’ inoltre in corso la definizione del Piano Pluriennale degli interventi di ricostruzione pubblica secondo le procedure dettate dalla Delibera Cipe 48/2016.

EDILIZIA SCOLASTICA

Il Piano denominato “Scuole Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza” è finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastica danneggiato dagli eventi sismici dell’aprile 2009, ed è articolato in 3 programmi stralcio per una somma complessiva di 226 milioni di euro stanziati da DL 28 aprile 2009, n° 39, e dalla deliberazione Cipe 47/2009 (coda II stralcio, III stralcio).

L’USRC ha avviato la terza fase del Piano oltre alla quota finanziata con 6,2 milioni di Euro dalla deliberazione Cipe 77/2015 e dalla recente deliberazione Cipe 48/2016. Per quanto riguarda gli stanziamenti Cipe 47/09 e 77/15 (oltre 144 milioni di Euro), per una popolazione interessata di oltre 27.000 studenti, la situazione è la seguente: 13 interventi in programmazione per un importo di 10,2 milioni di euro, 44 interventi in progettazione per un importo di 60,5 milioni di euro, 22 interventi in fase di affidamento lavori per un importo di 36,8 milioni di euro, 22 interventi in corso di attuazione per un importo di 22 milioni di euro, 35 interventi conclusi per un importo di 13,2 milioni di euro. Con delibera Cipe 48/2016 sono stati inoltre messi a disposizione 11,6 milioni di euro per il finanziamento di nuovi interventi e per il completamento di altri che richiedevano ulteriori appostamenti.

CONTABILITÀ

5000 sono i mandati di pagamento emessi da USRC a favore dei vari soggetti attuatori e delle amministrazioni, per un controvalore di erogato pari a quasi 450 Milioni di Euro, di cui quasi il 70 per cento in ambito di edilizia privata, dove il ruolo USRC quale di Ente che assegna/eroga fondi agli esiti del monitoraggio e delle attività istruttorie è garanzia di efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

TRASPARENZA E OPEN GOVERNMENT

Tutti i dati della ricostruzione sono pubblici grazie al lancio di applicazioni Front End, quali il recente Layar App per la visualizzazione dei dati( http://www.usrc.it/layar-app ). C’è anche un sito web (http://5.97.135.168/webgisusrc/) ed il canale tutor del modello parametrico MIC (http://mic.usrc.it/VideoTutorial.aspx) utilissimo per la presentazione User Friendly delle pratiche di ricostruzione privata.