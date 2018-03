In 2 mila a Roma dopo emergenza sisma e neve: «noi in ginocchio, non ci dimenticate»

ROMA. In 2 mila, arrivati con una quarantina di pullman, molto rumorosi e motivati; una marcia colorata, su cui svettavano le quattro fasce blu dei presidenti di provincia e quelle tricolori dei sindaci: l'arrivo nella Capitale questa mattina dai territori martoriati dell'Abruzzo è stato considerato da molti come una sorta di 'marcia su Roma', naturalmente pacifica e composta, nata per richiamare l'attenzione su un territorio, l'Abruzzo, che a detta dei suoi amministratori «è praticamente in ginocchio» dopo l'interminabile ondata di scosse del 2016 e l'impressionante emergenza neve, culminata con la tragedia di Rigopiano.

Il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, alla vigilia dell’evento aveva parlato di «carnevalata» creando anche un certo fastidio tra i promotori dell’iniziativa che a fine giornata sono comunque tornati a casa soddisfatti.

Promossa dalla Provincia di Teramo, la manifestazione è servita a riaccendere la speranza, se è vero che a consuntivo di un incontro con la presidenza della Camera e un confronto a Palazzo Chigi si è riaperta la strada per inserire nuovi emendamenti, «nati dal territorio», nel secondo decreto sisma, in via di conversione in Parlamento.

Il presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, non ha nascosto la sua soddisfazione dopo l'incontro con il governo, incarnato dal sottosegretario al Mef con delega alla ricostruzione, Paola De Micheli.

«E' stato proficuo, abbiamo incassato la disponibilità da parte del governo a prendere in considerazione le nostre proposte che saranno valutate nello specifico dal Ministero dell'Economia».



MA CI SONO ANCHE GLI INSODDISFATTI

Pollice verso, invece, da parte di molti piccoli comuni del Teramano, che si dicono «delusi»: «torniamo a casa senza una risposta concreta sulle necessità dei nostri territori - hanno spiegato i primi cittadini di Campli, Montorio e Sant'Egidio alla Vibrata (Pietro Quaresimale, Giovanni Di Centa e Rando Angelini) - invece ci aspettavamo impegni precisi dal governo, anche sulla tempistica. Servono soluzioni su tanti punti - hanno sollecitato - sulla scuola, dando sicurezza agli edifici che ospitano i bambini, sugli avanzi di bilancio da utilizzare per far fronte alle spese, sull'Imu e su tanto altro ancora. Lo Stato - hanno sottolineato - deve essere presente».



L’ALLARGAMENTO DEL CRATERE

Ora, ha detto invece il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, «partirà un percorso interessante, nel frattempo salutiamo con favore l'allungamento dei tempi per l'esame degli emendamenti al nuovo dl terremoto», riguardanti tra l'altro l'allargamento del cratere per alcuni comuni e l'esclusione delle limitazioni in particolare per la Provincia di Teramo e più in generale per l'Abruzzo. Su questo punto abbiamo chiesto interventi a pioggia e altri più mirati».

«COMUNI RISCHIANO IL DISSESTO A GIUGNO»

«Tutti noi stiamo affrontando spese in somma urgenza per ripristinare strade e far fronte a frane – ha commentato il Sindaco Di Primio - quindi o il Governo inizia a far arrivare i fondi o i Comuni rischiano il fallimento per l’ignavia che verifichiamo sia nelle stanze romane che in quelle regionali. In Abruzzo, infatti, non sono arrivati i fondi né per la ricostruzione né quelli per fare fronte ai gravi smottamenti. Le emergenze sono due: quella legata al terremoto e quella legata al maltempo ed entrambe stanno mettendo in ginocchio l'Abruzzo.



IL TESSUTO PRODUTTIVO

Il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, ha parlato di incontro «importante».

«Dobbiamo pensare non solo alla ricostruzione degli edifici, e su questo nel decreto ci sono una serie di misure per semplificare e accelerare, ma anche puntare fortemente - ha spiegato dopo aver incontrato una delegazione di manifestanti insieme ai vicepresidenti di Montecitorio, Luigi Di Maio e Marina Sereni - sulla ripresa del tessuto produttivo di quei territori».

Di incontro positivo ha parlato anche il deputato abruzzese Paolo Tancredi (Ap): «sono state ascoltate le istanze degli amministratori del territorio abruzzese e teramano, di cui anche io mi faccio portavoce, e ci sono spazi nel decreto Terremoto per dare le risposte attese».



L’ESENZIONE DELLE IMPOSTE

L'ex presidente della Provincia di L'Aquila, ora senatrice dem, Stefania Pezzopane, ha fatto sapere di essere d'accordo sul miglioramento del dl «per ampliare il cratere, prevedere l'esenzione dalle imposte anche nelle aree non rientranti nel cratere che però hanno registrato danni per il maltempo».

«L’Abruzzo è stanco delle false promesse di Roma e di un Governatore regionale che oggi non si è neanche degnato di sostenere la disperata protesta dei suoi sindaci, definiti protagonisti di una ‘carnevalata’– ha ricordato il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri -. Noi abbiamo sostenuto il grido di aiuto di centinaia di amministratori locali abbandonati alle loro scarse risorse nel momento più buio dell’emergenza neve-maltempo-sisma-frane, culminata in quello che è destinato a diventare il paese simbolo di una regione intera, Farindola, con la tragedia dell’Hotel Rigopiano».