L'Aquila Liceo Cotugno, gli studenti hanno paura: «crepe e calcinacci, non ci sentiamo al sicuro»

L’AQUILA. Rassicurazioni, rassicurazioni, rassicurazioni. Poi ci sono le foto e qualche dubbio ancora non fugato.

Sono preoccupati, nonostante le rassicurazioni che arrivano dalla Provincia, gli studenti del liceo classico Cotugno di via Da Vinci a L’Aquila.

Nella stessa sede dal 2009 ci sono anche gli studenti del liceo linguistico, musicale e delle scienze umane: quattro licei che contano un totale di circa 1.200 studenti.

Dopo le scosse delle ultime settimane è tornata la paura anche tra i giovanissimi, una paura che in città riporta al terrore del terremoto mortale del2009.

La scuola in questi giorni è rimasta regolarmente aperta, si è provveduto solo a chiudere un paio di aule ma gli studenti si domandano se sia sufficiente e raccontano: «dall'inizio dell'anno scolastico nessuna prova di evacuazione è stata mai effettuata, seppur noi tutti la riteniamo necessaria. Nessuno di noi osa immaginare cosa potrebbe succedere nel caso si verificasse un evento che costringesse 1200 ragazzi, in preda al panico e senza nessuna specifica preparazione, ad evacuare l'edificio».

Nessuna esercitazione di sgombero in caso di emergenza… possibile?







LA SCUOLA E’ SICURA MA...

Da anni la rassicurazione è sempre quella: l'edificio scolastico che li ospita è assolutamente sicuro, e loro a questo hanno sempre creduto, fidandosi delle parole dei dirigenti scolastici. Alla ripresa dell'attività per l'anno scolastico 2016/2017 però hanno trovato la biblioteca chiusa, da quanto hanno saputo perchè resa inagibile dal sisma del 24 agosto 2016, ovvero la scossa che ha raso al suolo Amatrice.

Dunque, pensano gli studenti- se una parte dell’edificio è inagibile siamo proprio sicuri del resto?

Quello che chiedono tutti e maggiore accuratezza e certezza, infondo stiamo parlando di vite umane non di quisquilie.

Ma gli studenti aquilani hanno continuato a credere nella bontà delle parole dette ripetutamente circa la solidità dell'edificio.

Dopo il sisma del 30 ottobre hanno creduto anche al fatto che la scuola fosse stata sottoposta a verifiche circa la sua solidità ed integrità, verifiche evidentemente condotte su tutti gli edifici scolastici, confidando anche sul fatto che la sospensione delle attività didattiche in occasione della ricorrenza del 1° novembre avesse concesso tre giorni di tempo al personale preposto per effettuare tutte le azioni necessarie a confermare la solidità della scuola.



CALCINACCI SUL PAVIMENTO

Ma ieri mattina, alla ripresa delle attività (e dopo la scossa dell’1 novembre di magnitudo 6.5), la brutta scoperta: «la prima cosa che abbiamo notato (studenti, professori e personale) è stata la presenza di calcinacci sul pavimento e crepe nei muri. E allora la domanda che tutti ci siamo immediatamente posti è stata: quali verifiche sono state fatte se nessuno si è accorto di calcinacci e crepe? E la risposta altra non poteva essere se non che la scuola sia stata sempre chiusa e che nessuno ci sia entrato prima di questa mattina, ne per effettuare verifiche ne per semplice curiosità: non i tecnici, non i Vigili del Fuoco, non i dirigenti scolastici. E se così è, chi ha effettuato le necessarie verifiche e su quali basi?»

Solamente dopo alcune insistenze alcune aule sono state chiuse, raccontano ancora gli studenti: «c’erano crepe nei muri ed è stato deciso di effettuare una prova di evacuazione che, ad onor del vero, se veramente fosse stata messa in atto per un evento sismico reale, avrebbe causato (la sola evacuazione) decine e decine di vittime».







SOPRALLUOGO DEI TECNICI (FANTASMI)

Anche i vigili del fuoco confermano che le verifiche ci sono state ma gli studenti sostengono che è «curioso il fatto che nessuno abbia notato la presenza di Vigili del Fuoco o tecnici all'interno dell'istituto durante l'orario scolastico, neanche gli studenti che occupavano le aule che presentavano crepe sui muri. Tantomeno la verifica poteva essere stata effettuata nella giornata di lunedì dal momento che nella mattinata odierna la dirigenza non ne era a conoscenza».

«Noi non siamo in grado di dire se la scuola sia sicura oppure no, chiediamo solo che le verifiche vengano effettuate seriamente. "La prevenzione prima di tutto", non è questo che il "mondo degli adulti" ripete in continuazione? E allora ci chiediamo quale sia il problema ad effettuare verifiche. Si ha paura di non apparire efficienti? Si ha paura di creare problemi ai propri superiori? Si pensa di far fare una "brutta figura" alla scuola? Ci si chiede "dove mettiamo 1200 studenti se la scuola viene chiusa?" Se questi sono gli argomenti che mettono a rischio 1200 ragazzi allora non capiamo, e non vogliamo capire, "il mondo degli adulti". Incrociare le dita e sperare che tutto vada bene non significa fare prevenzione».



«NESSUNA PSICOSI»

Gli studenti ci tengono a precisare che le loro preoccupazioni non sono fondate sul nulla o amplificate da “psicosi” ma i dati sono oggettivi e le domande sono molte e sarebbe utile per buon senso, trasparenza e dovere di ogni buon amministratore rispondere con fatti e documenti.

Le rassicurazione -evidentemente- a fronte di fotografie esplicite servono a poco.