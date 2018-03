Terremoto Chieti, ecco le crepe ed i calcinacci nelle case di via Palmensi

CHIETI. Le case di Chieti in Via dei Palmensi lesionate dal sisma. Le “case parcheggio” sono in una situazione al limite anche se i sopralluoghi già effettuati dai vigili del fuoco hanno teso a tranquillizzare i residenti.

Foto e segnalazioni raccolte da Cristiano Vignali evidenziano lo stato dei luoghi.

La situazione era già critica prima dei terremoti recenti ma dopo la scossa di ieri si sarebbe aggravata ulteriormente.

Sembra di essere in una periferia degradata di una grande metropoli, ma non è cosi, siamo a Chieti, zona Tricalle, dove gli abitanti delle case parcheggio vivono in stabili che presentano numerose criticità: crepe nei muri e sulle rampe di scale, calcinacci caduti sulle scalinate che rendono il passaggio più il superamento di un percorso ad ostacoli, piuttosto che una semplice salita ai piani, pareti consumate fino al ferro.

Situazione che verosimilmente esiste anche in altre case parcheggio site in altre zone della città (e ovviamente non solo a Chieti) con diverso grado di gravità, ma che in Via dei Palmensi, come riferiscono alcuni residenti, necessiterebbe di un intervento di controllo pressoché immediato, ad esempio da parte dei Vigili del Fuoco, al fine di inviare una relazione alle autorità competenti per gli eventuali dovuti provvedimenti tesi a scongiurare potenziali sciagure in caso di possibili nuove forti scosse telluriche.